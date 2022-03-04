HAKKARİ (İHA) - Hakkari'deki 369 okulda deprem tahliye tatbikatı

HAKKARİ - Hakkari il merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı olarak 369 okulda yapılan deprem tahliye tatbikatına 75 bin 688 eğitimci katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının 'tatbikat yılı' olarak ilan edilmesinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'deki okullarda da eş zamanlı olarak deprem tahliye tatbikatı yapıldı. Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda yapılan tatbikat, senaryo gereği zilin çalmasıyla başladı. Üç aşamada gerçekleştirilen tatbikat, öğrencilerin güvenli bir şekilde tahliyesiyle başarılı bir şekilde sona erdi. Tatbikatta afat ekipleri ve gönüllüleri ile birlikte polis ekipleri de katılarak bilgilendirmelerde bulundu.

Burada konuşan Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, tatbikatın önemine değinerek, "Ülkemiz ve ilimiz için son derece önemli olan afetle mücadele ve kriz yönetimi konusunda tüm kurumların muhtemel bir afet durumuna hazır bulunmaları hususunda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün afet ve acil durum ekipleri olan MEB AKUB ve AFAD İl Müdürlüğümüzün ortak çalışmasıyla, 369 okulumuzda 75 bin 688 öğretmen, öğrenci ve personelle başarılı bir tahliye tatbikatı icra edildi. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise müdürlükleri bünyesindeki MEB AKUB ekibinin göreve her daim hazır olacağını ifade ederek, "Yaptığımız bu tatbikatları gerçekte uygulamaya hiç ihtiyaç duymamayı ve afetle hiç karşılaşmamayı temenni ediyor, tatbikatlarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticilerinin de izlediği tatbikat, Kızılay'ın temsili olarak afetzedelere çorba ikramı ile son buldu.