Hakkari'de1 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

01.10.2019 22:35
Hakkari'de1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

(İHA)

Kaynak: İHA
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