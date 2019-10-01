Hakkari'de1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
01.10.2019 22:35
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
(İHA)
Kaynak: İHA