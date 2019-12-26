Hakkari'de zabıta ekiplerine trafik eğitimi verildi
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Hakkari'de zabıta ekiplerine trafik eğitimi verildi

Hakkari'de kent trafiğinin daha düzenli hale getirilmesi amacıyla zabıta ekiplerine trafik eğitimi verildi.

26.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:32
Hakkari'de zabıta ekiplerine trafik eğitimi verildi

'de kent trafiğinin daha düzenli hale getirilmesi amacıyla ekiplerine trafik eğitimi verildi.

Hakkari ile arasında kentin trafiğinin düzenlenmesiyle ilgili yapılan işbirliği protokolü kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinde görevli polisler, belediye toplantı salonunda düzenlenen programda, trafiğin denetlenmesi ve düzenlenmesi, trafiğin tanımı, trafikte insanların oynadığı roller, trafik güvenliği, trafikte araç sürücüleri, yolcu ve yayaların temel davranış şekilleri, park sorunlarının nasıl çözüme kavuşacağı, trafik ceza maddelerinin hangi şartlarda uygulanacağı konularında zabıta ekiplerini bilgilendirdi.

Kaynak: AA
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