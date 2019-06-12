Hakkari'de Z- Kütüphane açıldı

Hakkari'de, İstanbul Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı bazı okulların desteği ile bir okulda oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Sümbül Mahallesi'ndeki Gazi İlk ve Ortaokulunda kurulan kütüphanenin açılışında konuşan Vali İdris Akbıyık, Şişli'den Milli Eğitim Müdürü, iş adamları, esnaf ve okul müdürlerinden oluşan heyetin bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente geldiğini söyledi.

Burada göreve başladıklarından beri birinci meselelerinin eğitim olduğunu aktaran Akbıyık, şöyle konuştu:

"Gerçekten Hakkari'nin de İstanbul'un da dünyanın da birinci meselesi kitap, eğitim diyoruz. Bizim de bu deryada bir damla katkımız olursa kendimizi mutlu hissederiz. Bundan dolayı burada birçok proje yapıyoruz. Kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir. Geldiğimiz günden bugüne kadar 10 binin üzerinde kitap okuttuk. Hakkari'nin gündemi artık şiddet değil. Kötü imaj geride kaldı. Hakkari okumak istiyor, kültürel, sosyal, sportif faaliyet yapılmasını istiyor."

Kentin hak ettiği değeri görebilmesi ve iyi imaja ulaşabilmesi için çaba sarf ettiklerini dile getiren Akbıyık, "Bu doğrultuda birçok etkinlik gerçekleştirdik. Kentin turizm potansiyeli oldukça yüksek. Buna yönelik de festivaller düzenleyeceğiz. Hakkari Türkiye'nin Alpleri, İsviçresi. Kütüphanenin kurulmasında destek veren herkese teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de kentte bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Vali Akbıyık ile bir dönem birlikte çalıştıklarını belirten Yentür, "Bugün Hakkari'deyiz. Bizim gönlümüzün ayrı bir parçası. Coğrafyası sert ama yüreği bir ipeksi dokunuş kadar yumuşak. İnsanların sıcakkanlılığı, misafirperverliği kısa sürede bizim üzerimizde olumlu etkiler bıraktı. Bu kütüphanenin dünyaya açılan bir pencere olduğunu düşünüyorum. İnşallah biz de çok kıymetli öğretmen ve öğrencilerimizi ağırlamak isteriz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile Yentür, beraberindeki heyetle kütüphaneyi gezdi.

Vali Akbıyık, daha sonra heyet üyeleri ile Özel Harekat Şube Müdürlüğüne geçerek, güvenlik güçleriyle sohbet etti.

Yentür ve beraberindekiler, buradaki ziyaretten sonra Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA