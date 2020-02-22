Hakkari'de yükselen kar dağları

22.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:10

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi kent merkezindeki kar dağları ile mücadele ediyor.



İş makinelerinin biriktirdiği kar yığını, yüksek kesimlerde 5 metreyi aşan kar dağlarını aratmadı. 14 iş makinesi ile yapılan çalışmalar aralıksız olarak devam ederken, cadde ve sokaklarda biriktirilen kar ise çarşı merkezinden kaldırılıyor. Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'in denetiminde geceli gündüzlü devam eden çalışmalarda, kentin etrafını saran kar dağları görenleri şaşırttı. 5 metreye kadar yükselen karların arasında yürüyen vatandaşlar, ekiplerin tonlarca kar yığınını kent dışına çıkarttıklarını belirtti.



Çarşı merkezinin ara sokakları ve çatılarda atılan karları üst üste biriktiren karla mücadele ekibi, kamyonlara yükleyerek kent dışına çıkartma çalışmalarını sürdürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA