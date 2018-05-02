Hakkari'de "Yöresel Ürünler Fuarı" Açıldı
Hakkari'de Türkiye'nin 25 ilinin yöresel ürünlerinin bulunduğu "Yöresel Ürünler Fuarı" açıldı.
Hakkari'de Türkiye'nin 25 ilinin yöresel ürünlerinin bulunduğu "Yöresel Ürünler Fuarı" açıldı.
Eski valilik binası önünde açılan fuarda 25 ilden yaklaşık 200 çeşit yöresel ürün yer alıyor.
Fuarı düzenleyen firmanın yetkilisi Nurettin Bilgili, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı illerden getirdikleri yöresel ürünleri Hakkari halkının beğenisine sunduklarını söyledi.
Fuarda, pestil, tereyağı, kayısı, sucuk, kahve, pastırma, tahin, çağ kebabı, çorum leblebisi, şalgam, pekmez gibi birçok ürünü satışa sunduklarını belirten Bilgili, vatandaşların fuara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz fuarı ziyaret etti.
Ürünler hakkında ilgililerden bilgi alan Toprak, kentte ilk kez açılan fuarın hayırlı olmasını diledi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği fuarın 11 Mayıs'a kadar açık kalacağı bildirildi.