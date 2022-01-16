Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler yetişti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler yetişti

Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler yetişti
AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Altınsu köyü İncesu mezrasında rahatsızlanan kadının yakınları, yolun kardan kapanması nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerinin, yoğun kardan ilerleyememesi üzerine İl Özel İdaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri, yolun açılması için çalışma yürüttü.

Ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu evinden alınan kadın, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de eğitime kar engeli
AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

title