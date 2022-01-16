Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler yetişti
AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçenin Altınsu köyü İncesu mezrasında rahatsızlanan kadının yakınları, yolun kardan kapanması nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerinin, yoğun kardan ilerleyememesi üzerine İl Özel İdaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri, yolun açılması için çalışma yürüttü.
Ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu evinden alınan kadın, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı.
AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri