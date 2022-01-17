Yolu kapanan köyde rahatsızlanan vatandaşın yardımına ekipler yetişti - Haberler
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Yolu kapanan köyde rahatsızlanan vatandaşın yardımına ekipler yetişti

AA - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan vatandaş, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan vatandaş, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Tütünlü Köyü Güleç mezrasında rahatsızlanan bir kişinin yakınları, yolun kardan kapanması nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin karla kaplı bölgede ilerleyememesi üzerine İl Özel İdaresi Şemdinli Şefliği ekipleri çalışma yürüterek yolu açtı.

Yaklaşık 3 saat süren zorlu çalışmanın ardından mezraya ulaşan ekipler, ilk müdahalesini evde yaptıkları hastayı ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Hastanın yakınları ekiplere teşekkür etti.

Yolu kapanan köyde rahatsızlanan vatandaşın yardımına ekipler yetişti

Yolu kapanan köyde rahatsızlanan vatandaşın yardımına ekipler yetişti

Yolu kapanan köyde rahatsızlanan vatandaşın yardımına ekipler yetişti

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AA - Son Dakika Haberleri

112 Acil, Hakkari, Güncel, Haber

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