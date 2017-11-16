Hakkari'de Yollar Yeni Görünümüne Kavuştu

Hakkari'de çukurların sürücülere büyük zorluk yaşattığı, yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmeyen yollar, asfaltlanarak modern görünüme kavuşturuldu.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan belediye, Hakkari'yi daha yaşanılabilir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda çukurların sürücülere büyük zorluk yaşattığı, yazın tozdan, kışın ise çamurdan geçilmeyen yollar, asfaltlanarak modern görünüme kavuşturuldu.



Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, AA muhabirine, "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.



Kentte asfalt çalışmalarının ardından yaya ve araç trafiğinin düzenlenmesine yönelik yol çizgi uygulamasını başlattıklarını anlatan Epcim, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda yatay çizgi uygulaması yaparak, trafiğin düzenlenmesini, yasaklama ve kısıtlamaların belirlenmesini, ayrıca bunun yolu kullananlara rehberlik etmesini sağlayacağız. Hakkari tarihinde ilk defa yaptığımız profesyonel bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışması ve yol çizgi uygulamasıyla hem yol sorununu çözdük hem de kentin imarına yeni bir görünüm kazandırıp imajını ve prestijini yükselttik."



Vatandaşlar ise yol çalışmalarının kenti güzel görünüme kavuşturduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.