Hakkari'de yolcu minibüsünde 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Hakkari'de yolcu minibüsünde 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de yolcu minibüsünde 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerinin yolcu minibüsünde yaptığı aramada bir kişinin üzerinde 2 kilo metamfetamin ele geçirdi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerinin yolcu minibüsünde yaptığı aramada bir kişinin üzerinde 2 kilo metamfetamin ele geçirdi.

İl jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Yüksekova-Van karayolundaki Yeniköprü Uygulama Noktası'nda bir yolcu minibüsünü durdurararak arama yaptı. şüpheli hareketlerde bulunan bir yolcunun yapılan üst aramasında beline sarılı kuşakta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Yolcu gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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