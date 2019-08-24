Hakkari'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Hakkari'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Terör örgütü PKK mensuplarınca Hakkari-Yüksekova kara yoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

24.08.2019 14:38
Hakkari'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Terör örgütü PKK mensuplarınca Hakkari-Yüksekova kara yoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.


Bu kapsamda, Hakkari-Yüksekova kara yolunda yürütülen arama sırasında yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.


Patlayıcı, güvenlik güçlerince olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et