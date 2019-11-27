Hakkari'de yol yama çalışması

27.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:28

Hakkari Belediyesi tahrip olmuş yollardaki asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor.



18 Ekim 2019'da kayyumun atandığı Hakkari Belediyesinde yapılan hummalı çalışmalar devam ediyor. Doğalgaz döşeme çalışmaları nedeniyle kazılan ve kentin değişik mahallelerinde tahrip olan yollar, belediye ekipleri tarafından yama asfalt ile kapatılıyor. Hakkari Belediyesine bağlı tüm birimlerin seferber olduğu çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.



İçme suyu arızalarının giderilmesi, asfalt çalışması, bozuk yolların onarılması, yeni otopark alanlarının oluşturulması, kent genelindeki köprü ve menfez altlarındaki çöplerin temizlenmesi gibi birçok çalışmanın aralıksız olarak devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA