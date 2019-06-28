Hakkari'de yol genişletme çalışması
Hakkari Belediyesi, Dağgöl Mahallesi'ndeki virajlı dar yolda genişletme çalışması yaptı.
Hakkari Belediyesi, Dağgöl Mahallesi'ndeki virajlı dar yolda genişletme çalışması yaptı.
Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'ndeki Hastane Caddesi 522. Sokak'taki virajlı dar yol, buradaki askeri oturma alanının boşalmasıyla birlikte belediye ekipleri tarafından genişletildi. Duvarın geriye alınmasıyla birlikte virajlı yol genişletilirken, yolun trafiğe açılması için önümüzdeki günlerde çalışma başlatacağı belirtildi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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