Hakkari'de yol çalışmasında dinamit patlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari'de yol çalışmasında dinamit patlatıldı

Hakkari'de yol çalışmasında dinamit patlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'de yol çalışmalarında engel teşkil eden dev kayalar dinamit patlatılarak çalışmalara devam ediliyor.

Hakkari'de yol çalışmalarında engel teşkil eden dev kayalar dinamit patlatılarak çalışmalara devam ediliyor.

Hakkari-Van Karayolu Sümbül Mahallesi Sere Solan mevkinde yolda çalışmalar devam ederken, engel teşkil eden güzergahlardaki dev kayalıklar dinamit patlatılarak ortadan kaldırıldı. Bölgedeki dev kayalıklar dinamitlerle patlatılan noktada yol çalışmalarına devam ediliyor. Dinamitlerin döşendiği alanda yaşanan kontrolü patlamadan trafiğe kapatılan yol çalışmalar sonundan tekrar açıldı. Güvenlik çemberinin oluşturulduğu alanda vatandaş uzaklaştırırken olay yerine ambulans, itfaiye hazır bulundu. Olayı çekmek isteyen vatandaşlar ise alandan uzak yerlerde cep telefonları patlama anını çekti. Patlamanın yapılacağı saatini önceden mahalle sakinlerine bildiren Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç vatandaşların endişeye kapılmaması konusundan uyarılarda bulundu. - HAKKARİ

Hakkari'de yol çalışmasında dinamit patlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Cimilli İbo Düm Tek Tek Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Muslera Mustafa Er Ozan Tufan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakkari'de yol çalışmasında dinamit patlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 10:03:55. #1.14#

title