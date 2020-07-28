Hakkari'de yıldırım isabet eden kişi öldü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Gürdere köyünde ot biçmeye giden 35 yaşındaki İsmet Düzce'ye yıldırım isabet etti.

Yakınlarının yardımıyla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Düzce, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada Cumhuriyet Mahallesi'nde otlatılan kurbanlık koyunlara da yıldırım isabet etmesi sonucu 19 hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA