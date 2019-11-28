Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit
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Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit

Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehitHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

28.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:44
Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit

'de yıldırım düştü: 2 şehit

HAKKARİ - Hakkari'nin ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi. Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Hakkari Devlet Hastanesine getirilirken, hastane çevresinde de önlem alındı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit
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