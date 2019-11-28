Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit

28.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:35

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi. Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Hakkari Devlet Hastanesine getirilirken, hastane çevresinde de önlem alındı.

(Feyzullah Taş - Mimar Kaya/İHA)

Kaynak: İHA