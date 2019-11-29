Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerin cenazesi Bartın'da defnedildi

29.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:20

Hakkari'de Davul Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan 22 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Bartın'da toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Bartın Devlet Hastanesinden alınarak konvoy eşliğinde merkeze bağlı Büyükkızılkum köyündeki evinin önüne getirildi.

Şehit Yılmaz'ın babası Ayhan, annesi Ayşe ve kardeşi Berat Berke ile akrabaları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Evde helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Kızılelma köyü meydanına getirildi.

Kur'an-ı Kerim okunması sonrası İl Müftüsü Abdülcelil Çakar tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Oğlunun tabutunun yanında durmakta güçlük çeken anne Yılmaz'a sağlık ekipleri destek oldu.

Şehit Yılmaz'ın naaşı, askeri manga tarafından alınarak Kızılelma köyündeki aile kabristanında toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bartın Valisi Sinan Güner, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Davutçu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Mustafa Çalışkan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Davul Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım isabet etmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz ve Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz şehit olmuştu.

Kaynak: AA