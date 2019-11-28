Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu

28.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:46

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Davul Tepe üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtilerek "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA