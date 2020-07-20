Hakkari'de, 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'de, 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de, 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildiYURT genelinde PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlarla teröristler büyük darbe aldı.

20.07.2020 23:36 | Son Güncelleme: 21.07.2020 00:10

Hakkari'de, 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

YURT genelinde PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlarla teröristler büyük darbe aldı. Terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda terör PKK'lılara ait silah ve muhimmatların bulunduğu 2 sığınak imha edildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personel, 74 operasyonel timinin görev aldığı 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda Yüksekova ilçesi kolbaşı köyü kırsalında terör örgütüne ait 2 ayrı sığınak tespit edildi.

Sınığakta yapılan arama- tarama faaliyetlerinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 39 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 el bombası, 2 hucum yeleği, 6 el bombası kılıfı, 2 hucum yeleği, 1 adet Rus tipi RG 47 el bombası, 38 dragunaf fişeği, 745 adet pkm fişeği, 2 el telsizi, 3 panço, 2 adet hpg marka patlayıcı düzeneği, 6 kondaktör EYP kodlayıcı, 3 bağlantı kablosu, 3 sensör anahtarı, 1 elektrlkli fünye, ele geçirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Hakkari'de, 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: DHA

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