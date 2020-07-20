Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo" operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo" operasyonu başlatıldı.
20.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:35
İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo" operasyonu başlatıldı. Operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 106 personel görev alıyor. Şu ana kadar Yıldırım-2 Cilo operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA