Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu
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Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu

Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu Tespit edilen iki sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi Hakkari'de yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında tespit edilen iki sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu
20.07.2020 22:32 | Son Güncelleme: 20.07.2020 22:47

Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu

Tespit edilen iki sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'de yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında tespit edilen iki sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyü kırsal alanında 20 Temmuz günü tespit edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarında daha önceden kullanıldığı değerlendirilen iki ayrı sığınak içerisinde, 2 adet AK -47 Piyade Tüfeği, 39 adet AK - 47 Piyade Tüfeği şarjörü, 8 adet Dragunov kesin nişancı tüfeği şarjörü, 745 adet PKM fişeği, 38 adet Dragunov fişeği, 54 adet 5,56 milimetre fişek, 2 adet hücum yeleği, 1 adet Rus tipi RG-42 el bombası, 6 adet el bombası kılıfı, 2 adet 220 KW'lık benzinli jeneratör, 3 adet panço, patlayıcı maddem yapımına kullanılan, 1 adet 12 kilo tüp, 2 adet HPG marka uzaktan komutalı patlayıcı madde, telsiz düzeneği anahtar sistemi, 6 adet UV-3R marka uzaktan komutalı patlayıcı madde telsiz düzeneği anahtar sistemi, 9 adet Kondaktör El Yapımı Patlayıcı kodlayıcı, 3 adet bağlantı kablosu, 1 adet 20 metre infilaklı fitil, 2 adet korner marka uzaktan kumanda, 1 adet sensör anahtar sistemi, 1 adet elektrikli fünye, 2 adet el telsizi ele geçirildi" denildi.

Kaynak: İHA

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