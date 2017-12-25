Hakkari'de Yılbaşı Hindileri Satışa Çıktı

Hakkari'de doğal ortamda yetiştirilen hindiler, yılbaşı sofraları için satışa çıkarıldı.



Dağgöl Mahallesi'nde doğal bir ortamda yetiştirilen hindiler, yılbaşı için satışa çıkarıldı. Hindi satıcısı Serkan Kaya, evlerinin bahçesinde baktıkları 60 tane hindiyi satışa çıkarttıklarını söyledi. 4 ve 5 kiloyu bulan hindilerin fiyatının 100 ila 130 TL arasında değiştiğini kaydeden Kaya, "Hindilerin fiyatları, dişi-erkek olmalarına ve kilogramlarına göre belirleniyor. Bu sene hindi satışlarımızı 100 ila 130 lira arasında gerçekleştiriyoruz. Şu an günde 1-2 hindi satıyoruz. Hindilerin kanatlarının altı sarı olduğu zaman yağlı, beyaz olduğu zaman yağsızdır. Hindi alırken vatandaşlarımız tüylerinin düz, kanatlarının altının sarı ve beyaz olmasına dikkat etmeleri gerekiyor" dedi. - HAKKARİ