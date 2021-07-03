Hakkari'de yılanın soktuğu çobanın yardımına sağlık ekipleri ve köylüler yetişti
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Hakkari'de yılanın soktuğu çobanın yardımına sağlık ekipleri ve köylüler yetişti

Hakkari'de yılanın soktuğu çobanın yardımına sağlık ekipleri ve köylüler yetişti
Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yılan sokması sonucu yaralanan çoban, sağlık ekipleri ve köylülerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yılan sokması sonucu yaralanan çoban, sağlık ekipleri ve köylülerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Altınsu köyündeki yaylada hayvanlarını otlattığı sırada yılanın soktuğu çoban Mehmet Ali Avcı yaralandı.

Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Araç yolunun olmadığı yaylaya yürüyerek giden sağlık ekipleri, burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Avcı'yı vatandaşların yardımıyla 2 saat süren bir yolculuğun ardından ambulansa ulaştırdı.

Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan çobanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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