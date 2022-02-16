Hakkari'de yer yer 7 metreye ulaşan karın bulunduğu köy yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Hakkari'de yer yer 7 metreye ulaşan karın bulunduğu köy yolu ulaşıma açıldı

AA, Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de yer yer 7 metreye ulaşan karın bulunduğu köy yolu ulaşıma açıldı

Hakkari'de yer yer 7 metreye ulaşan karın bulunduğu Ceylanlı köyü yolunda ekiplerin çabası sonucu ulaşım sağlanmaya başlandı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yer yer 7 metreye ulaşan karın bulunduğu Ceylanlı köyü yolunda ekiplerin çabası sonucu ulaşım sağlanmaya başlandı.

Merkeze bağlı köyün yolu son günlerde etkili kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, düşen çığlar nedeniyle yer yer 7 metre karın bulunduğu yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Ekipler, güçlükle ilerleyebildikleri yolu yoğun çabalar sonucu yeniden ulaşıma açtı.

Köy muhtarı Behcet Ege ekiplere teşekkür etti.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari, kar, Güncel, Haberler

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