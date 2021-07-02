Hakkari'de yeni böğü türü keşfedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari'de yeni böğü türü keşfedildi

Hakkari'de yeni böğü türü keşfedildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ Üniversitesi, biyoçeşitliliği ortaya çıkarmak için hazırlanan proje kapsamında Zap Suyu boyunca karşılıklı lokalitelerde konumlanan yeni böğü türü keşfedildi.

HAKKARİ Üniversitesi, biyoçeşitliliği ortaya çıkarmak için hazırlanan proje kapsamında Zap Suyu boyunca karşılıklı lokalitelerde konumlanan yeni böğü türü keşfedildi. Böğü türüne, 'Galeodes hakkariensis' ismi verildi. 

Hakkari Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün (BAP) destekleğiyle 'Hakkari Böğü (Solifugae, Arachnida) Faunasının Araştırılması ve Biyoçeşitliliğe Katkısı' projesi hazırlandı. Projede kentin çeşitli bölgelerinde biyoçeşitlilik araştırmaları yapıldı. Hakkari Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Melek Erdek'in yaptığı araştırmada, Zap Suyu boyunca karşılıklı lokalitelerde konumlanan yeni böğü türü keşfedildi. Türün, palearktik olarak geniş yayılım gösteren ve en büyük vücut ölçüsüne sahip olan böğü türlerini içeren 'Galeodes' cinsine ait tür olduğu tespit edildi.

Dr. Öğretim Üyesi Melek Erdek, kentin biyocoğrafik olarak çok daha zengin faunaya sahip olduğunu belirtti. Dr. Öğretim Üyesi Erdek, Hakkari'nin İran-Turan ve Saharoarabian elementlerini içeren, biyoçeşitlilik bakımından keşfedilmeyi bekleyen bakir bölge olduğunu anlatarak, "Böğülerin örümcek olmadığını, örümceklerin aksine zehirsiz araknid grubu ve herhangi bir et parçası üzerinden beslenmeyen avcı ve predator canlılar olur. Üniversite bünyesinde kurulan, Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (HAKBİYOM) en önemli amacı, kentin biyolojik çeşitliliğini ortaya koyarak bilim dünyasına bu çeşitliliği tanıtmak, söz konusu keşfedilen yeni türlerin tip materyalleri bu merkez bünyesindeki zooloji müzesinde (HAKBİYOM-Zooloji Müzesi) muhafaza edilmektedir" dedi.

Bilim dünyasına tanıtılan türe Hakkari'ye atfen 'Galeodes hakkariensis' ismi verildi.


Hakkari'de yeni böğü türü keşfedildi
Hakkari'de yeni böğü türü keşfedildi
Hakkari'de yeni böğü türü keşfedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Lütfü Türkkan Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı İbrahim Selim Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Burak Elmas Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakkari'de yeni böğü türü keşfedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 14:41:26. #1.14#

title