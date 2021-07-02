Hakkari'de yeni böğ türü keşfedildi
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Hakkari'de yeni böğ türü keşfedildi

Hakkari'de yeni böğ türü keşfedildi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari Üniversitesince (HÜ) yürütülen "Hakkari Solifugae Faunasının Araştırılması ve Biyoçeşitliliğe Katkısı Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu yeni bir böğ türü keşfedildi.

Hakkari Üniversitesince (HÜ) yürütülen "Hakkari Solifugae Faunasının Araştırılması ve Biyoçeşitliliğe Katkısı Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu yeni bir böğ türü keşfedildi.

HÜ'den yapılan açıklamaya göre, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Melek Erdek, Hakkari Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünce desteklenen proje kapsamında arazide çalışma yürüttü.

Erdek, çalışmalarda Zap Suyu boyunca konumlandığı belirtilen yeni bir böğ türü tespit etti.

Yeni türe ilişkin makale, hayvan sınıflandırılması üzerine bilimsel yayın yapan uluslararası hakemli Zootaxa dergisinde yayımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdek, söz konusu proje çerçevesinde Zap Suyu boyunca karşılıklı bölgelerde konumlanan yeni bir böğ türü keşfettiğini belirtti.

Türün, palearktik olarak geniş bir yayılım gösteren ve en büyük vücut ölçüsüne sahip olan böğ türlerini içeren Galeodes cinsine ait olduğunu aktaran Erdek, kentin biyocoğrafik olarak daha zengin bir faunaya sahip olduğunu ve bu bakımdan keşfedilmeyi bekleyen bakir bir bölge olduğuna vurgu yaptı.

Böğülerin örümcek olmadığını ve örümceklerin aksine zehirsiz bir araknid grubu olduğuna işaret eden Erdek, bunların herhangi bir et parçası üzerinden beslenmeyen avcı canlılar olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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