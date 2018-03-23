Hakkari'de Yeni Bir İş Yeri Daha Açıldı

Türkiye'nin en ünlü firmalardan Çiğköftemiss, 345'nci şubesine Hakkari'de açtı.

Çevreyolu üzerindeki Kurt Apartmanı'nda hizmete giren Çiğköftemiss şubesinin açılışı; Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa tarafından yapıldı. Hakkari'de her geçen gün yeni yeni iş yerlerinin açıldığını ve bununda ülke ve ilin ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden HATSO Başkanı Servet Taş, istihdam amaçlı açılan iş yerlerinin açılışını yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Taş, "Hakkari'de işsizlik had safhada. Yeni iş yerlerinin açılması bir nebzede olsa gençlerimize iş imkanı sağlıyor. Açılan iş yerleri hem ilimizin kalkınması hem de ülke ekonomisine büyük fayda sağlıyor. Türkiye'nin en ünlü Çiğköftemiss firmasının Hakkari'de ilk şube açması bizleri onure etmiştir. Bu iş yerini hizmete açan ve iki kişiyi istihdam eden Kurt ailesine teşekkür eder, bol kazançlar diliyorum" dedi.

İş yeri sahibi Timur Kurt ise, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, açılışa katılan herkese teşekkür etti.

Açılışa yüzlerce davetli katıldı. Davetlilere dışarıda kurulan masalarda çiğköfte ikramı yapıldı. - HAKKARİ