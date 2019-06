Hakkari'de yaz spor okulları başladı

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yaz spor okulları, düzenlenen törenle açıldı.

Kapalı spor salonunda düzenlenen törende konuşan Vali İdris Akbıyık, kurslara kayıt yaptıran öğrencileri tebrik ederek, başarı diledi.

Sporun eğitim hayatının en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Akbıyık, Hakkarili çocukların ve gençlerin her alanda olduğu gibi sporda da çok başarılı olduğunu söyledi.

Kentte spora olan artırmak için her türlü desteği verdiklerini belirten Akbıyık, "Çocuklarımız bölgede, Türkiye genelinde, bazen de uluslararası müsabakalarda çok güzel dereceler elde ediyor. Bu başarılarla çocuklarımız ülkemizin, Hakkarimizin sesini duyuruyor. Biz de bu başarıları teşvik etmek amacıyla valilik olarak eğitim ve spora her türlü desteği veriyoruz. Yüksekova'da, Şemdinli'de, Çukurca'da ve Derecik'te kurslarımız bulunuyor. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ise, kursların 29 Haziran başlayıp, eylülün ikinci haftasına kadar süreceğini bildirdi.

Yaklaşık bin 800 öğrencinin kayıt yaptırdığı yaz spor okullarına başvuruların devam ettiğini aktaran Güldal, "Spor komplekslerimizi daha donanımlı ve günün şartlarına uygun hale getirerek çocuk ve gençlerimize hizmet sunacağız. Yaz spor okullarımızdan 5 bin kişinin yararlanmasını hedefliyoruz." dedi.

Kentte bu yıl, 5-18 yaş grubundaki çocuklara 19 farklı branşta kursların verileceği bildirildi.

Kaynak: AA