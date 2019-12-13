Hakkari'de "Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması

13.12.2019 19:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:54

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafikte yaya bilincinin oluşturulması amacıyla "Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, yayaların kontrollü şekilde yolun karşısına geçmesini sağlayan ekipler, engelli rampası, engelli park yeri ve yangın musluklarının olduğu yerlerde park eden araçlara yönelik denetim yaptı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir, trafik ekipleri ile değişik noktalarda "Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Demir, uygulamaya katılan trafik ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA