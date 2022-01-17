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Hakkari'de yarım metre karla mücadele

Hakkari'de yarım metre karla mücadele
Demirören Haber Ajansı / Abdullah Kaya - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, yoğun yağışın ardından kapanan ve kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu 20 köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, yoğun yağışın ardından kapanan ve kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu 20 köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Derecik ilçesinde 2 gün boyunca yağan karın etkisini yitirmesiyle belediyenin köylere hizmet götürme birliği ekipleri, kapanan yolları açmak için harekete geçti. Yetkililer, kar kalınlığının bölgede yarım metreyi bulduğunu, kapalı 20 köy yolunu yeniden ulaşıma açmak için de çalışmaların gece gündüz sürdürüldüğünü belirtti.


Hakkari'de yarım metre karla mücadele

Hakkari'de yarım metre karla mücadele

Hakkari'de yarım metre karla mücadele

Hakkari'de yarım metre karla mücadele

Hakkari'de yarım metre karla mücadele

Hakkari'de yarım metre karla mücadele

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Derecik, kar, Güncel, Haber

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