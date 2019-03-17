Hakkari'de Yardıma Muhtaç Aileye Yetkililer Sahip Çıkacak

Hakkari'de zor şartlarda yaşayan Demir ailesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yardım eli uzatacak.

Berçelan Mahallesi'nde 5 nüfuslu Demir ailesinin yaşadığı 2 katlı toprak evin bir bölümü, kar ve sağanak sonucu hasar gördü.

Maddi sıkıntı nedeniyle zor günler yaşayan aileye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yardım eli uzatacak.

2 çocuk annesi Saime Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin çalışmadığını, tek gelirlerinin kayınvalidesinin maaşı olduğunu belirterek, "Dün sabah kardan dolayı alt kat hasar gördü, bizimki de her an çökebilir. Çatı akıtıyor zaten. Zor günler geçiriyoruz. Bu yüzden yardım bekliyoruz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Salih Kaya ise ailenin kuruma herhangi bir başvurusu olmadığını söyledi.

Kuruma bağlı ekiplerin yardım için harekete geçtiğini belirten Kaya, "Kurum olarak aileye en kısa sürede ulaşıp ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli destekte bulacağız." dedi.

Kaynak: AA