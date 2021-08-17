Hakkari'de yardım ve koordinasyon toplantısı
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Hakkari'de yardım ve koordinasyon toplantısı

Hakkari'de yardım ve koordinasyon toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında yardım ve koordinasyon değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında yardım ve koordinasyon değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Son zamanlarda ülkenin karşı karşıya kaldığı orman yangınları ile sel afetlerinin meydana getirdiği tahribatın ve afetlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için toplanacak yardımların koordine edilmesi amacıyla Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında yardım ve koordinasyon değerlendirme toplantısı düzenlendi. Valilikte düzenlenen toplantıya Vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Durankaya Belde Başkanı İsmail Demirci, oda başkanları, STK temsilcileri katıldı. Toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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