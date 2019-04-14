Hakkari'de Yaralı Kedi Kurtarıldı

Hakkari'de yaralı bir kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Medrese Mahallesi'nden gelen bir ihbar üzerine hemen harekete geçen veteriner ekipleri, yaralı gördükleri kediye ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirildi. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi, yaralı hayvana hemen müdahalede bulundu. Durumu iyiye giden kedinin iyileşmesi halinde tekrar yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise, hayvanlar konusunda vatandaşların çok duyarlı olduğunu belirterek, gelen ihbarlar üzerine çok sayıda hayvanı kurtardıklarını ve bu duyarlılıktan dolayı vatandaşlara teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA