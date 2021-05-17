HAKKARİ'DE YARALI HALDE BULUNAN VE ENDER GÖRÜLEN VAŞAK, TEDAVİYE ALINDI
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HAKKARİ'DE YARALI HALDE BULUNAN VE ENDER GÖRÜLEN VAŞAK, TEDAVİYE ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Akbulut köyünde, hareket etmekte güçlük çeken bir vaşak, çevredekiler tarafından fark edilince durum Orman Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirildi.

HAKKARİ'nin Akbulut köyünde, hareket etmekte güçlük çeken bir vaşak, çevredekiler tarafından fark edilince durum Orman Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirildi. Bölgede ender görülen tür olan vaşağın veteriner hekim tarafından yapılan ilk müdahalesinde travmaya bağlı ayaklarından sinir dejenerasyonu olduğu belirlendi.

Hakkari'ye 35 kilometre uzaklıktaki Akbulut köyü yaylasında hareket etmekte güçlük çeken bir vaşak, vatandaşlar tarafından fark edilince durum Orman Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı vaşağı Hakkari Belediyesi veteriner hekimine teslim etti. Veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan vaşağın, travmaya bağlı ayaklarında sinir dejenerasyonu olduğu belirlendi.

Vaşağı tedaviye alan veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, "Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı kliniğimize getirilen nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşağın yaptığımız muayene sonucunda darbe veya travmaya bağlı arka ayaklarında sinir dejenerasyonu gözlemlenmiştir. Herhangi bir kırık- çıkığı olmadığı ancak travmaya bağlı ayakta durmakta zorlandığını tespit edilmiş olup, gereken tüm medikal tedavisi yapılarak belediyemizin rehabilitasyon merkezinde müşahede altında tutulmaktadır. Burada tedavisi devam eden vaşak, iyileştikten sonra doğal ortama tekrar bırakılacak" dedi.

HAKKARİ'DE YARALI HALDE BULUNAN VE ENDER GÖRÜLEN VAŞAK, TEDAVİYE ALINDI
HAKKARİ'DE YARALI HALDE BULUNAN VE ENDER GÖRÜLEN VAŞAK, TEDAVİYE ALINDI
HAKKARİ'DE YARALI HALDE BULUNAN VE ENDER GÖRÜLEN VAŞAK, TEDAVİYE ALINDI
HAKKARİ'DE YARALI HALDE BULUNAN VE ENDER GÖRÜLEN VAŞAK, TEDAVİYE ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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