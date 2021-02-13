Hakkari'de yaralı bulunan baykuş tedavi edilecek

Hakkari'de yaralı halde bulunanan baykuş tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından bulunan yaralı baykuş, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Burada tedavi altına alınan kuş, iyileştikten sonra yeniden doğaya bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş