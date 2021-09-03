Hakkari'de yaralı bulunan ayı tedavi için Van'a gönderildi
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Hakkari'de yaralı bulunan ayı tedavi için Van'a gönderildi

Hakkari'de yaralı bulunan ayı tedavi için Van'a gönderildi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde festivale katılan sporcuların Zap Suyu kenarında yaralı halde bulduğu ayı tedavi için Van'a gönderildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde festivale katılan sporcuların Zap Suyu kenarında yaralı halde bulduğu ayı tedavi için Van'a gönderildi.

İlçede devam eden "3. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" kapsamında Zap Suyu'nda rafting yapan sporcular, Narlı köyü yakınında suyun kenarındaki yaralı ayıyı fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Paklar Şube Müdürlüğü ekibi, raftingcilerin yardımıyla botla karşı kıyıya geçti.

Uyuşturucu iğneyle uyutulan ve botla karşı kıyıya götürülen yaralı ayı, ilk müdahalesinin ardından kafese konularak tedavi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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