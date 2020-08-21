Hakkari'de yapılan Ulu Cami ibadete açılıyor
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Hakkari'de yapılan Ulu Cami ibadete açılıyor

Hakkari'de yapılan ve aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadet edebileceği Ulu Cami, ibadete açılıyor.

Hakkari'de yapılan Ulu Cami ibadete açılıyor
21.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:21

Hakkari'de yapılan ve aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadet edebileceği Ulu Cami, ibadete açılıyor.

Kent merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan camide çalışmalar tamamlanarak, hizmete hazır hale getirildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, camiyi ziyaret ederek, bilgi aldı.

Akbıyık'a ziyaretinde Vali Yardımcısı Aziz Gölbaş ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar da eşlik etti.

Kaynak: AA

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