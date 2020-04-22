Hakkari'de yapılan barajlarla daha çok tarım arazisi su ile buluşacak Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Hakkari'ye kazandırılan 3 baraj, tarımsal faaliyetlerin gelişmesine, derelerdeki taşkın riskinin azalmasına ve içme suyu için kaynak oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Hakkari'ye kazandırılan 3 baraj, tarımsal faaliyetlerin gelişmesine, derelerdeki taşkın riskinin azalmasına ve içme suyu için kaynak oluşturulmasına katkı sağlıyor.

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hakkari'ye yapılan yatırımlarla verimli toprakların suyla buluşturulduğu, içme ve kullanma suyu temin edildiği, derelerdeki taşkın riskinin azaltıldığı belirtildi.

Yatırımların, bölgedeki tarımsal faaliyetlerinin gelişmesinde de önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, Doğu Anadolu'nun ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan kentte 17 yılda 3 baraj inşa edildiği aktarıldı.

Yaklaşık 63 milyon metreküp su biriktirme hacmi olan Dilimli Barajı'nı hizmetinin hizmete sunulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Topraklarımıza bereket katacak tesisle çiftçilerimizin refahı artacak. Dilimli Barajı'ndan alınacak su ile Dilimli Barajı Sulaması kapsamında 75 bin 50 dekar tarım arazisi suya kavuşacaktır. Bu sulama tesisinin hizmete girmesiyle Hakkari zirai üretimde önemli illerden biri olacaktır. İnşaatı devam eden Yüksekova içme suyu tesisi ile ilçeye menba kalitesinde içme suyu sağlanacaktır. Yüksekova ilçesinin en büyük sorunları arasında olan Büyükçay Deresi, DSİ'nin başlatmış olduğu ıslah çalışmalarıyla çözüme kavuşacaktır. Çalışma ile Yüksekova ilçesi taşkınlardan korunacak ve ilçenin çehresini değişecektir. Ayrıca Hakkari ilinde taşkın riskini azaltmak için 17 yılda tamamlanan 14 taşkın koruma tesisi ile 14 yerleşim yerinde taşkın kontrolü sağlandı. 5 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: AA