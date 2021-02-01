Hakkari'de yapılan aramada 2 kilo eroin ele geçirildi
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Hakkari'de yapılan aramada 2 kilo eroin ele geçirildi

01.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:14
Hakkari'de yapılan aramada 2 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 2 kilo eroin elde edildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 2 kilo eroin elde edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, 30 Ocak'ta Derecik ilçesi Anadağ köyü Yeşilova mezrasında arama yapıldı.

Araziye atılmış bir çuvalda preslenmiş 4 pakette 2 kilo eroin ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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