Hakkari'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesinde yaralanan 3 asker hastaneye kaldırıldı.
13.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:48
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesinde yaralanan 3 asker hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Çukurca ilçesindeki Kavuşak Üs Bölgesi'ne yamaçtan kopan kayaların parçaları düştü.
Olayda yaralanan 3 asker ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA