Hakkari'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandı
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Hakkari'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesinde yaralanan 3 asker hastaneye kaldırıldı.

13.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:48
Hakkari'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandı

'nin ilçesinde yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesinde yaralanan 3 asker hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çukurca ilçesindeki Kavuşak Üs Bölgesi'ne yamaçtan kopan kayaların parçaları düştü.

Olayda yaralanan 3 asker ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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