Hakkari'de yağmur ve sis etkili oldu
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Hakkari'de yağmur ve sis etkili oldu

14.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:59
Hakkari'de yağmur ve sis etkili oldu

Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini sisli havaya bıraktı.

Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini sisli havaya bıraktı.

Hakkari'de dün akşam saatlerinde aninden başlayan yağış kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesinin yer yer 5 metrenin altına düştüğü Hakkari'de, yağışlar belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yağışların sağanak yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklendiği ifade edilerek, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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