Hakkari'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA, Sayim Harmancı - Güncel
 - Güncelleme:
Hakkari'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Hakkari'de doğada olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de doğada olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi için çaba harcıyor.

Ekipler, bu kapsamda Kırıkdağ köyü yakınına ve Hakkari-Van kara yolundaki Çiftlik mevkisindeki farklı noktalara yem bıraktı.

Bu tür çalışmaların kış boyunca devam edeceği belirtildi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Hakkari, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title