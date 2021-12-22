Hakkari'de VEDAŞ ve karla mücadele ekipleri tipi nedeniyle zor anlar yaşadı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 2600 rakımlı bölgede elektrik arızasının giderilmesi için çalışma yürüten Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ve karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Merkeze bağlı Durankaya beldesindeki 2600 rakımlı Şivekür Tepesi yakınında yaşanan elektrik arızasını gidermek için bölgeye hareket eden VEDAŞ ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyince İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, tipiye rağmen yolu açarak ekiplerin ilerlemesini sağladı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgeye bir bölümünü yürüyerek ulaşan ekipler, tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen arızayı gidererek beldeye elektrik verilmesini sağladı.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet