Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Hakkari'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 56 kilogram eroin ile 25 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
06.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:13
Hakkari'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 56 kilogram eroin ile 25 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kent genelinde, 15 Temmuz'da Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hakkari Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Burak Derya ve Onur Ramazan Bayram'ın isimlerinin verildiği narkotik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 56 kilogram eroin ve 25 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA