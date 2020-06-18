Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Hakkari'de 2 araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'de 2 araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli ya da depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürüldüğü belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Hakkari'den batı illerine araçla uyuşturucu götürüleceği bilgisinin alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Edinilen bilgiler doğrultusunda 11 Haziran'da Depin polis kontrol noktasında araçlar üzerinde yapılan kontrollerde 1 kilogram metamfetamin ele geçirilmiş, olayla ilgili olarak 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak TCK madde 188 kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek' suçundan işlem başlatılmış olup adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA