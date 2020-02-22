Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 kilo 200 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

22.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:16
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

'nin ilçesinde 8 kilo 200 gram sakızı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova'dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu götürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu çerçevede ilçedeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta narkotik köpeği Pars ile yapılan aramada, bagaj kısmındaki çuvallar içerisindeki kamyon pistonları içerisine zulalanmış 8 kilo 200 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Olay ile ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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