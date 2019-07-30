Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyündeki evde yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA