Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde yapılan aramada, 21 kilo 138 gram uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Duranlar Mezrası Golegiri mevkisinde bir kişinin ikametinde yapılan aramada 21 kilo 138 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildiği bildirilen açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA