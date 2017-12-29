Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 71 kilogram eroin ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda Bölük köyü Çatalkaya mezrasındaki bir ahırda uyuşturucu madde üretildiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.



Operasyonda 71 kilogram eroin, 50 litre asit anhidrit, 200 kilogram uyuşturucu madde yapımında kullanılan soda, bir kilo 250 gram afyon sakızı, 125 gram afyon, 50 kilogram karbonat, tabanca ve buna ait 11 fişek,

8 küçük tüp,

büyük tüp,

elektronik terazi,

12 gazlı ısıtıcı,

manuel pres makinesi, 3 plastik leğen,

jelikan bidon,

3 mala,

3 plastik kürek ve 3 tülbent ele geçirildi.



Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.